Подмосковные остановки оснастят видеокамерами и ночным освещением

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные остановки общественного транспорта модернизируют по примеру лучших павильонов Москвы и Европы. Соответствующий конкурс планирует объявить правительство Московской области, сообщили в главном управлении по информационной политике Московской области.

На первом этапе реконструкции дорожники приведут остановочные пункты в области к единому техническому варианту. Сюда входит ремонт тротуаров у остановок и их адаптация для людей с ограниченными возможностями.

В настоящее время рассматриваются различные варианты модернизации остановок, причем за счет внебюджетных средств, в том числе с привлечением инвесторов в сфере наружной рекламы.

"На остановках планируется размещение наружной рекламы, и в том числе, социальной. Здесь для нас крайне важно, что информацию, имеющую особую социальную значимость, увидят тысячи пассажиров. Прежде всего, это будет реклама, которая рассказывает о наиболее важных направлениях работы Правительства, благотворительных проектах, напоминает о праздничных и памятных датах", - рассказал замглавы управления Александр Менчук.

Речь идет не только об изменении их внешнего вида. Прежде всего, все остановки должны быть удобными и обеспечивать безопасность жителей.

По словам Менчука, у каждого подмосковного города появится свой узнаваемый остановочный бренд, однако все павильоны должны быть комфортными и безопасными, с обязательным применением антивандальных материалов. В некоторых дизайнерских проектах предусмотрены видеокамеры, автоматическое ночное освещение, бегущая строка с полезной информацией, кнопка связи с экстренными службами и обогреваемые лавочки.

Отметим, что первые проекты остановок дизайнеры представят уже 1 марта.