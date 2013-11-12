Автобусы "Мострансавто" переходят на зимний график движения

Фото: ИТАР-ТАСС

Филиалы крупнейшего подмосковного автобусного перевозчика ГУП МО "Мострансавто" переходят на зимнее расписание работы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта.

"Переход на зимнее расписание движения осуществляется для удобства пассажиров. Пассажиропоток изменяется, изменяется и график движения поездов. Автобусы должны подстроиться под расписание движения пригородных поездов, чтобы люди сойдя с электрички смогли продолжить свой путь без задержек", - рассказал министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Изменения будут вводиться поступательно. Информацию о движении транспорта можно посмотреть на сайте министерства транспорта Подмосковья mt.mosreg.ru и ГУП МО "Мострансавто" mostransavto.ru, а также на автобусных остановках по маршрутам движения.

В филиале "Волоколамское ПАТП" произведены следующие изменения:

От автостанции "Шаховская":

№ 1 Шаховская-ПМК-24: рейс 7-50 перенесён на 7-45;

№ 33 Шаховская-Ивашково: 13-25 перенесён на 14-05; 14-05 на 13-45; 12-05(сб,вс) по будням изменено на 12-30;

№ 33 Шаховская-Раменье: кроме пятницы и субботы 20-00 отменен;

№ 36 Шаховская-Михалево: 16-10 на 16-20;

№ 41 Шаховская-Беркуново: 9-45 отменен;

№ 41 Шаховская-Козлово: 9-30(ч/з Лобаново) отменен;

№ 50 Шаховская-Репотино: 14-45 отменен з/д Пески;

№ 130 Шаховская-Кн.Горы: 14-30 вср. прибытие на а/с 15-44;

От автовокзала "Волоколамск":

№ 464 Москва-Шаховская(до Михалево): 15-30 на 15-40;

№ 307 Москва(а/с Тушинская)-Волоколамск: 16-25 Москва отменен;

№ 467 Москва(а/с Тушинская)-Лотошино(Автостанция): 9-35, 11-50, Москва отменен; 7-35, 9-40, 14-30 Лотошино отменен;

№ 31 Волоколамск-Шанино: 16-00 на 16-06;

От автостанции "Лотошино":

№ 467 Москва(а/с Тушинская)-Лотошино(Автостанция): 8-30, 10-50 Москва отменен; 15-30(кр.вср.) Волоколамск отменен;

№ 28 Лотошино - ст.Волоколамск: 15-10 на 15-05(микроавтобус) Волоколамск(ж/д).

От автостанции "Тушинская":

№ 307 Москва(а/с Тушинская)-Волоколамск: 14-10, 19-40 Волоколамск отменен;

№ 467 Москва(а/с Тушинская)-Лотошино(Автостанция):12-35,Лотошино отменен;

№ 464 Москва(а/с Тушинская) – Шаховска(Михалево); 13-40 на 13-50.

от автостанции "Лотошино":

№ 53 Лотошино-Марково: 19-20 отменен;

№ 64 Лотошино-Звягино: 9-40 отменен.

Филиал "Рузское ПАТП" сообщает, что расписание движения автобусов маршрута №22 Руза-Петрищево будет изменено с 13 ноября, в связи с изменением расписания движения электричек. Рейс с а/ст г.Руза будет отправляться на 11 минут раньше (в 16.12, прежнее отправление 16.23).

Филиал "Автоколонна № 1791" г. Сергиев Посад вносит изменения на следующих маршрутах регулярного сообщения:

На маршруте № 20 "Сергиев Посад- Загорские дали" рейсы отправлением со ст. Сергиев Посад в 21.25 и отправлением с н.п. Загорские дали в 22.05 на зимний период (до 30 апреля 2014г.) отменяются.

Маршруты регулярного сообщения по нерегулируемым тарифам № 115 "Сергиев Посад-Кубринск" и № 116 "Сергиев Посад- Нагорье" на зимний период (до 30 апреля 2014г.) в будние дни (с понедельника по четверг), объединяются. С пятницы по воскресенье данные маршруты работают по обычному расписанию.

Расписание движения объединенного маршрута:

отправление со ст. Сергиев Посад в 9.00. и 16.00

прибытие в н.п. Нагорье: в 10.30 и 17.30

прибытие в н.п. Кубринск: в 11.05 и 18.10

прибытие на ст. Сергиев Посад: в 12.40 и 19.40

Изменения в расписании ряда маршрутов Домодедовского ПАТП в связи с окончанием летнего сезона.

Маршрут №41:

Рейс отправлением 9.53 из Барыбино переносится на 9.45. От церкви (Лобаново) отправление переносится на 9.55.

Рейс отправлением 11.15 будет следовать до Введенского. Отправление от Введенского обратного рейса – в 11.45. Рейс отправлением 17.12 от Кишкино будет следовать без заездов в Кузовлево, Вертково.

Рейс отправлением 8.07 от Введенского по будним дням будет следовать до Барыбино с заездом к церкви (Лобаново).

Маршрут №46:

Отменяются рейсы отправлением 19.45 от Барыбино и 20.23 от Михайловского.

Маршрут №51:

Рейс отправлением 7.00 от Барыбино будет следовать до магазина (Шишкино) через Петровское.

Рейс отправлением 8.05 от Барыбино будет следовать до Зари, обратный рейс отправится из Зари в 8.13.

Рейс отправлением 13.05 будет следовать до Зари, обратный рейс отправится из Зари в 13.13.

Рейс отправление 16.45 от магазина (Шишкино) будет следовать до Барыбино через Петровское.

Рейс отправлением 20.12 от Зелёной Рощи будет следовать до Барыбино через Петровское.

Филиал "Раменское ПАТП" сообщает об отмене на зимний период следующих маршрутов:

№ 21 "Раменское (3-ий квартал) - ст. Бронницы – Пласкинино"

№ 54 "ст. Бронницы – Марково"

№ 66 "Бронницы – Беспятово"

№ 978 "Беспятово - Москва (а/с Выхино)"

В филиале "Автоколонна 1788" г. Подольск в связи с переходом на зимний график движения изменилось расписание трех маршрутов:

№ 1033 "ст.Подольск - Москва (Жохово)" в расписании микроавтобусов рейс в 17:58 укорочен до Кленово (был до поворота на Зыбино)

№ 1077 "ст.Подольск - Москва (Чернецкое)" отменен дополнительный автобус, работающий в летний период. Из 10 рейсов по пт, сб, вс осталось 4 рейса. ПН-ЧТ без изменений.

№ 1036 "ст.Подольск - Москва (Свитино)" часть рейсов, следовавших до Садов, укорочена до Администрации.

В Павловском Посаде прекращено движение автобусов сезонных маршрутов:

№ 29 "Павловский Посад – Стремянниково";

№ 30 "Электрогорск – Алексеево";

№ 150 "Электрогорск – Красный Угол – 26-й км";

№ 152 "Павловский Посад – Сопово";

прекращены заезды автобусов междугородного межсубъектного автобусного маршрута с нерегулируемыми тарифами № 386 "Павловский Посад – Москва (м. Партизанская)" в деревню Алексеево.

Рейсы отправлением от Автовокзала "Можайск" по следующим маршрутам:

№ 21 Можайск-Моденово в 17.00 отменяется.

№ 36 Можайск-Андреевское в 10.20 кроме субботы, воскресенья укорачивается до Борисово.

№ 31 Можайск-Поречье ч/з Мышкино в 17-35ч. укорачивается до Горетово.

№ 56 Можайск-Поречье ч/з Бородино в 17-35ч. по пятницам и в 16-20ч. по воскресеньям укорачиваются до Бакулино.

Отмены рейсов Наро-Фоминского ПАТП, в связи с переходом на зимнее расписание:

№ 301 Верея-Москва(м.Тушинская) - отмена от Вереи: 7-00, 13-10, 15-10, 18-00, от м.Тушинская: 10-40,16-50, 19-00, 21-00.

№ 32 "Верея-Дорохово" - отмена от Вереи: 18-05, 20-35, от Дорохово: 19-25, 21-35.

№ 23 "Наро-Фоминск(ст.Нара)-Верея" - отмена от Верея: 12-10, 15-10, от ст.Нара: 13-45, 17-10.

№ 40 "Верея-Воскресенки" - отмена от Вереи: 17-40, от Лапино: 18-27.

№ 41 "Верея-Ревякино" - отмена от Вереи: 21-15, от Ревикино: 22-00.

№ 42 "Верея-Вышегород" - отменён заезд в Ново-Зыбинку в 9-55.

№ 44 "Верея-Васькино" - отменён заезд в Субботино в 11-12, 17-25, отменён заезд в Ново-Зыбинку в 17-44, отменён рейс от Вереи в 21-15, отменён рейс от Крюково в 22-05.

№ 47 "Верея-Рождественно-Ивково" - отмена от Вереи: 6-15, от Ивково: 6-35.

№ 24 "Наро-Фоминск(ст.Нара)-Каменское-Зинаевка" - рейс в 17-10 только до Каменского, летом был до Зинаевки, отменен заезд в с/т Росинка в 8-18, 19-45.