Автошколы меняют порядок обучения

В автошколах с 11 августа увеличились число категорий и срок обучения

11 августа 2014 года вступили в силу приказ Минобразования о новых программах для обучения водителей. Теперь автошколам нужно будет пройти проверку на соответствие перечисленным в приказе требованиями и заново получить лицензию ГИБДД. Однако не все московские школы располагают соответствующей материальной базой.

M24.ru уже писало о том, какие изменения в связи с приказом Министерства образования ждут столичные автошколы. В частности, в них должны появиться программы для получения прав новых категорий – например, для вождения скутеров и мопедов, которыми ранее разрешалось управлять без водительского удостоверения.

Кроме того, сроки обучения начинающих водителей увеличились, в базовый блок обучения добавили новый предмет "Психофизиологические основы деятельности водителя".

Жестче стали требования и к материально-технической базе автошкол. В документе прописано, что школы должны располагать автодромами площадью не менее 2400 квадратных метров. Для продолжения работы все автошколы должны получить заключение Госавтоинспекции, подтверждающее, что их материальная база соответствует данным требованиям.

Как сообщил М24.ru председатель правления НП "Гильдия автошкол" Сергей Лобарев, если сравнить эти правила с зарубежным опытом, удивляет тенденция ужесточения требований именно к учебным площадкам. За рубежом больше внимания уделяют вождению в условиях города, а не на автодроме. "Нам удивило, откуда взялась цифра в 0,24 Га в качестве минимального размера площадки, – сообщил Лобарев. – В Москве примерно 10-15 процентов школ имеют такую учебную площадь. И дело не только в том, что эта цифра, возможно, завышена: главное, что упор предлагают делать не на обучение в реальных дорожных условиях, а на теоретические знания".

По словам главы правления, труднее всего начинающим водителям справиться с управлением на высоких скоростях. А в России автошколам запрещено проводить обучение на скоростных магистралях. В других странах ситуация иная: в Германии, например, перед экзаменом обязательно 135 минут нужно обучаться на автобане.

Беспокоит Лобарева и изменение статуса автошкол, которое делает их заведениями профессионального обучения. По его словам, водители личного автотранспорта – скорее любители, и требовать от них лабораторных работ и четырехчасовой сдачи экзаменов немного неправильно.

"Регистрацию автошкол в ГИБДД приостановили без переходного периода, – сказал Лобарев. – Получается, что документы готовили год, а теперь в течение недели надо создать площадку, зарегистрировать материальную базу. Если документы будут переоформлять 2-3 месяца, есть риск в это время потерять ценные преподавательские кадры из-за такого формального отношения."