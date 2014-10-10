Чаще всего пассажиры жалуются на опоздания автобусов - "Мострансавто"

Фото: m24.ru

"Мострансавто" - госпредприятие пассажирского автомобильного транспорта (автобусы) - проанализировало обращения пассажиров, поступившие на горячую линию за 2 месяца, сообщила M24.ru пресс-служба.

Всего за это время "Мострансавто" получило около 1300 замечаний, предложений и благодарностей.

По словам пресс-службы, чаще всего пассажиры жалуются на опоздание автобусов и отмену рейсов. Также попадаются жалобы на конфликты с кондукторами и технические проблемы, например, неработающие кондиционеры. "По поручению генерального директора мы рассматриваем каждую жалобу отдельно," - отметили пресс-службе "Мострансавто".

Иногда на горячую линию звонят, чтобы поблагодарить водителей и кондукторов. При этом чаще всего благодарности приходят от жителей Мытищ, Солнцева и Подольска.

По данным пресс-службы, на новую горячую линию поступает 70% всех сообщений. Остальные сообщения пассажиры продолжают оставлять по городскому номеру и на сайте. "В перспективе на горячей линии круглосуточно будут работать операторы," - поделилась планами "Мострансавто" пресс-служба предприятия.

Напомним, мобильная "горячая линия" появилась у "Мострансавто" 2 месяца назад. Ее номер - +7 (905) 754-41-00. Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 8:30-17:45. Вечером, в выходные и по праздникам пассажиры могут отправить на номер sms-сообщение. Заявление рассматривается от 3 до 10 дней, затем пассажир получает официальный ответ.

Городской номер горячей линии "Мострансавто" - +7 (495) 650-29-10.