График "Аэроэкспрессов" изменен из-за аварии

Движение на аварийном участке Каширского шоссе ограничат на два дня

В связи с аварией, которая произошла на Каширском шоссе в ночь на 10 апреля, компания "Аэроэкспресс" отменила несколько рейсов.

Среди них рейсы отправлением с Павелецкого вокзала в 14:30, 15:30; 18:30; отправлением из аэропорта Домодедово в 13:30, 14:30, 19:30. Все остальные рейсы будут следовать по расписанию.

Кроме того, будет отменено два вечерних электропоезда на участках Бирюлево-Коломенское и Коломенское-Домодедово, отправлением из Бирюлево в 19:51 и отправлением из Коломенского в 20:42, а также продлен до Домодедово маршрут электропоезда № 6735, отправлением из Москвы в 18:33, сообщает пресс-служба РЖД.

Пригородные электрички в настоящее время приходят с небольшим опозданием.

Движение автомобилей на участке Каширского шоссе, где произошло столкновение грузовика с опорой железно-дорожного моста, ограничат, предположительно, на два дня. Автомобилистам советуют объезжать место аварии по МКАД, Малое московское кольцо, автодорога М4 "Дон" и Симферопольское шоссе, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, в ночь на 10 апреля грузовик врезался в опору железнодорожного моста в Московской области и серьезно ее повредил. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе поселка Ям на 35-м километре Каширского шоссе. В результате аварии просел один из трех путей моста.