Двадцать пять километров трамвайных путей отремонтируют в Москве в 2017 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Двадцать пять километров трамвайных путей планируется отремонтировать в столице в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При укладке новых рельсов будут использовать шумопоглощающие технологии, что позволит сделать движение трамваев менее шумным.

Летом будут отремонтированы пути на трех участках:

от Павелецкой площади до Новоспасского моста (по Кожевнической улице);



от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта (по Симферопольскому бульвару);



от Каланчевской до Краснопрудной улицы.

На этих улицах курсируют трамваи более 10 маршрутов.

На первых двух участках ремонт не повлияет на график движения трамваев в часы пик и дневное время, а вот их движение от Каланчевской до Краснопрудной улицы будет полностью перекрываться в выходные дни.

Помимо ремонта путей на остановках на Каланчевской улице будут обустроены приподнятые посадочные платформы – на одном уровне с полом в салоне трамвая.