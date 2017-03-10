Двадцать пять километров трамвайных путей отремонтируют в Москве в 2017 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Двадцать пять километров трамвайных путей планируется отремонтировать в столице в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
При укладке новых рельсов будут использовать шумопоглощающие технологии, что позволит сделать движение трамваев менее шумным.
Летом будут отремонтированы пути на трех участках:
- от Павелецкой площади до Новоспасского моста (по Кожевнической улице);
- от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта (по Симферопольскому бульвару);
- от Каланчевской до Краснопрудной улицы.
На этих улицах курсируют трамваи более 10 маршрутов.
На первых двух участках ремонт не повлияет на график движения трамваев в часы пик и дневное время, а вот их движение от Каланчевской до Краснопрудной улицы будет полностью перекрываться в выходные дни.
Помимо ремонта путей на остановках на Каланчевской улице будут обустроены приподнятые посадочные платформы – на одном уровне с полом в салоне трамвая.
Кроме того, в этом году в столице продолжится проект по обособлению трамвайных путей: на 24 улицах их отделят от остального транспорта.