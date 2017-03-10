Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 07:39

Транспорт

Двадцать пять километров трамвайных путей отремонтируют в Москве в 2017 году

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Двадцать пять километров трамвайных путей планируется отремонтировать в столице в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При укладке новых рельсов будут использовать шумопоглощающие технологии, что позволит сделать движение трамваев менее шумным.

Летом будут отремонтированы пути на трех участках:

  • от Павелецкой площади до Новоспасского моста (по Кожевнической улице);

  • от Болотниковской улицы до Нахимовского проспекта (по Симферопольскому бульвару);

  • от Каланчевской до Краснопрудной улицы.

На этих улицах курсируют трамваи более 10 маршрутов.

На первых двух участках ремонт не повлияет на график движения трамваев в часы пик и дневное время, а вот их движение от Каланчевской до Краснопрудной улицы будет полностью перекрываться в выходные дни.

Помимо ремонта путей на остановках на Каланчевской улице будут обустроены приподнятые посадочные платформы – на одном уровне с полом в салоне трамвая.

Всего в Москве 417 километров трамвайных путей. В минувшем году было отремонтировано 53,1 километра. Работы по обновлению инфраструктуры шли на Чертановской и Сходненской улицах, на Варшавском и Волоколамском шоссе и других участках. Всего с 2011 года в столице реконструировали 200 километров путей.

Кроме того, в этом году в столице продолжится проект по обособлению трамвайных путей: на 24 улицах их отделят от остального транспорта.

