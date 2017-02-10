Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Маршрут двух автобусов и одного троллейбуса изменится с 11 февраля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобус № 629 "Кленово – Свитино" при следовании в обоих направлениях будет заезжать к зданию администрации поселения Вороновское. Появятся дополнительные остановки "Администрация" и "Вороново-2".

На маршрутах автобусов № 629 и 874 при следовании к поселку Вороново между остановками "Ясенки-2" и "Дом отдыха "Солнечный" вводится остановка "Поворот на Вороново".

Изменится также маршрут троллейбуса № 55 "Площадь Соловецких Юнг – Метро "Первомайская". Конечная остановка у метро "Первомайская" переносится к южному вестибюлю станции. Остановки расположатся на нечетной и четной сторонах 9-й Парковой улицы. Проехать к "7-я Парковой улице" можно на троллейбусах № 23, 51.

На маршруте также появятся автобусы под номером т55. Каждый день первый автобус будет отправляться от конечной остановки "Площадь Соловецких Юнг" в 5:33 вместо 6:00.

Режим работы трех автобусов и трех троллейбусов изменился с 6 февраля. Первый автобус маршрута № 158 теперь ездит от 3-го Павелецкого проезда на полчаса раньше – в 6:00, от метро "Лубянка" транспорт отправляется по будням в 6:24, а по выходным – в 6:22. Автобус № Т79 от Савеловского вокзала ходит с 5:50. А маршрут № 911 начинает работу от станции метро "Саларьево" в 6:00, а от аэропорта "Внуково" – в 6:18. Первый троллейбус № 8 от Москворецкого рынка отправляется в 5:15, а от кинотеатра "Ударник" – в 5:52 по будням и в 5:49 по выходным. Троллейбус № 13 ездит от остановки "ВДНХ (южная)" с 5:00, а от станции метро "Трубная" – с 5:30. По рабочим дням первый троллейбус № 54 отправляется от станции метро "Филевский парк" в 5:30.



