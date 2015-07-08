Почти в 300 автоматах ЦППК появится возможность пополнить "Тройку"

Фото: m24.ru

"Центральная ППК" расширяет сеть билетных автоматов и касс, где можно пополнить карту "Тройка". В июле откроется еще 299 таких касс, всего их станет 528, сообщает пресс-служба ЦППК.

В автоматах можно записывать билеты на все виды общественного транспорта: "Единый", "90 минут" и "Электронный кошелек". Кроме того, до конца 2015 года планируется обеспечить функционалом пополнения карты "Тройка" 274 кассы ЦППК.

Сейчас работает 230 точек пополнения карты "Тройка". Автоматы расположены на Белорусском, Савеловском, Павелецком, Ярославском, Курском, Киевском и Казанском вокзалах, а также на остановочных пунктах Беговая, Ленинградская, Тушино, Каланчевская, Царицыно и Люблино.

Как пополнить карту "Тройка"

Кроме того, в департаменте транспорта планируют добавит сервис привязки "Тройки" к номеру мобильного телефона пользователя уже в этом году. За новый сервис ранее проголосовали участники "Активного гражданина".

"Активные граждане" также выбрали для добавления сервисы "Автоплатеж", который позволит пополнять баланс "Тройки" при достижении минимального остатка, и возможность пополнять электронный кошелек на карте "Тройка" через Московский портал госуслуг.

Сейчас "Тройку" можно пополнить через автоматы в метро, киоски "Мосгортранса", в салонах "Мегафона" и "Евросети", терминалах "Элекснет" и "Европлат", кассах Аэроэкспресса и пунктах велопроката. Удаленно карту можно пополнить на сайтах transport.mos.ru и troika.mos.ru с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона, через "Яндекс.Деньги", Webmoney или QIWI-кошелек.

Кроме того, доступно удаленное пополнение через сервисы:

"Яндекс.Деньги";

Интернет-банк ВТБ 24;

CyberPlat;

"Банк Москвы";

"Альфа-Клик";

Comepay-кошелек;

Национальный платежный сервис;

SMS на номер 3116

Отметим, сейчас в Москве доступно почти 1,5 тысячи терминалов и пунктов оплаты с функцией пополнения карты "Тройки", которой пользуются более 3 миллионов человек. "Тройку" также планируют использовать для создания программы лояльности для пассажиров столичной подземки. Пользователи карты смогут получать баллы за оплаченные поездки или другие транспортные сервисы. Их можно будет потратить на различные поощрения.