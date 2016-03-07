В центре Москвы встали троллейбусы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В центре Москвы остановлено движение троллейбусов трех маршрутов. Причиной этого стал обрыв контактной сети, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел на улице Трехгорный вал. Встали троллейбусы маршрутов 18, 54 и 66.

Пассажиров просят выбирать альтернативные маршруты следования. Подробности происшествия уточняются.

Аналогичная ситуация произошла в январе. Движение троллейбусов по Ломоносовскому проспекту задерживалось из-за обрыва контактной сети.

Троллейбусы маршрутов 17 и 34 стояли с 8 утра в течение получаса.