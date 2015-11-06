Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2015, 09:33

Транспорт

Движение троллейбусов ограничат на время шествия 7 ноября

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В связи с проведением шествия и митинга 7 ноября в центре столицы изменятся маршруты следования троллейбусов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Ограничения вводятся на Страстном бульваре и улице Петровке, по которым пройдет шествие, а также на площади Революции, где состоится митинг. Там проезд общественного транспорта ограничат с 09.00 до окончания мероприятий.

Так, троллейбусы маршрута №15 будут следовать от Суворовской до Трубной площади (по маршруту №13), а троллейбусы №31 – от конечной станции "Лужники" до площади Никитские Ворота.

Кроме того, с увеличенными интервалами могут следовать троллейбусы №12 и №33, а также автобусы №12Ц.

7 ноября вошел в историю России как День Октябрьской революции 1917 года. До 1991 года 7 ноября был одним из главных праздников СССР и носил название День Великой Октябрьской социалистической революции.

После распада СССР праздник был сначала переименован в День согласия и примирения, а затем и вовсе упразднен.

Сайты по теме


Сюжеты: Ограничение движения на улицах Москвы , Как живет столица
наземный транспорт автобусы митинг троллейбусы изменение маршрутов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика