Движение троллейбусов в центре и на юге города восстановлено

Движение троллейбусов в столице полностью восстановлено

Движение троллейбусов в центре столицы, прерванное из-за нарушения электросетей, полностью восстановлено, сообщает инфоцентр департамента транспорта.

Ранее стало известно, что в центре и на юге столицы задерживается движение 11 троллейбусов и 9 трамваев.

Сообщалось, что временно приостановлено движение троллейбусов №№ 1, 4, 7, 8, 10, 33, 33 кор., 71, 62, 84, Бк, Бч, и трамваев №№ 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47 и А.

Позднее удалось восстановить работу трамваев №№ 3, 14, 16, 26, 35, 38, 39, 47, А. Однако до самого утра не была восстановлена работа троллейбусных маршрутов 1, 1К, 8, 10, 71.

В департаменте топливно-энергетического хозяйства сообщили, что задержка в движении трамваев и троллейбусов произошла из-за сбоя в работе электрических сетей Мосгортранса.