Три остановки наземного транспорта изменили названия

Фото: M24.ru

В пятницу три остановки наземного транспорта по улице Мневники переименованы, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, остановку "Улица Демьяна Бедного" для маршрутов автобуса №48, 271, 294, 800, и 850, а также троллейбуса №43 переименовали в "Поликлиника №115".

Остановка "Продмаг" для маршрутов автобуса №271, 800, 850 и троллейбуса №43 теперь называется "Улица Мневники, дом 16".

Остановка "3-я Хорошевская улица – 2-й Силикатный проезд" для автобусных маршрутов №48, 271, 294, 800 и троллейбуса №43 получила название "Улица Мневники, дом 4".

Напомним, с 6 февраля переименованы пять остановок наземного транспорта в столице.

Остановку "Шлюзовая набережная – Дом музыки" для маршрутов автобуса №6, 13, 106, 158 и 632, а также троллейбуса №Бч и Бкр переименовали в "Дом музыки". Остановка "Фрунзенская набережная, дом 2 – Театр на набережной" для троллейбусных маршрутов №79 и 79к теперь называется "Фрунзенская набережная".

Также переименована остановка "Улица Академика Петровского – Театр" для маршрутов автобуса №111, 196 и Н1, а также троллейбуса №4, 7, 33, 33к, 62 и 84. Ее новое название - "Улица Академика Петровского". Остановка "Яузские Ворота – Памятник Пограничникам Отечества" для маршрутов автобуса №158 и К, а также троллейбуса №16, 45, 63 и трамвая №3, 39 и А с 6 февраля называется тепрь "Площадь Яузские Ворота".

Переименование также коснулось остановки "Музей "Красная Пресня" – Поликлиника №220" для автобусных маршрутов №39, 69, 152, 850 и троллейбусных №35, 66, 79 и 95. С 6 февраля она называеися "Поликлиника №220".