Фото: ИТАР-ТАСС

ГУП "Мосгортранс" продолжит эксперимент по отмене турникетов. Свободно заходить в вагон могут пассажиры трамваев на маршруте №17 "Останкино - Медведково".

"Подобное решение принято в связи с необходимостью дальнейшего получения точных и объективных данных о функционировании бестурникетной системы оплаты проезда на наземном городском транспорте, внедрение которой планируется на линиях, где будут запущены трамваи нового поколения", - сообщает пресс-служба Мосгортранса.

По словам гендиректора компании Евгения Михайлова, от своевременной оплаты проезда пассажирами трамвая № 17 во многом зависит принятие решения по отмене турникетного прохода на других столичных маршрутах.

Так, в ходе исследований оценивается экономика маршрута для города в целом: поступившая своевременная оплата, количество штрафов за безбилетный проезд, а также расходы на обеспечение усиленного контроля.

Напомним, что эксперимент по отмене турникетов в трамваях №17 заработал в столице с 1 июня 2013 года. Спустя месяц появился и первый автобусный маршрут без турникетов. Пилотным был выбран автобус № 905 "75-й км МКАД" – "Белорусский вокзал", а затем свободный вход пассажирам сделали и в автобусе №904. Главной задачей эксперимента является создание условий по сокращению времени, затраченного пассажирами на посадку.