Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля 2014, 16:47

Транспорт

Мосгортранс продолжит эксперимент по отмене турникетов

Фото: ИТАР-ТАСС

ГУП "Мосгортранс" продолжит эксперимент по отмене турникетов. Свободно заходить в вагон могут пассажиры трамваев на маршруте №17 "Останкино - Медведково".

"Подобное решение принято в связи с необходимостью дальнейшего получения точных и объективных данных о функционировании бестурникетной системы оплаты проезда на наземном городском транспорте, внедрение которой планируется на линиях, где будут запущены трамваи нового поколения", - сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ссылки по теме


По словам гендиректора компании Евгения Михайлова, от своевременной оплаты проезда пассажирами трамвая № 17 во многом зависит принятие решения по отмене турникетного прохода на других столичных маршрутах.

Так, в ходе исследований оценивается экономика маршрута для города в целом: поступившая своевременная оплата, количество штрафов за безбилетный проезд, а также расходы на обеспечение усиленного контроля.

Напомним, что эксперимент по отмене турникетов в трамваях №17 заработал в столице с 1 июня 2013 года. Спустя месяц появился и первый автобусный маршрут без турникетов. Пилотным был выбран автобус № 905 "75-й км МКАД" – "Белорусский вокзал", а затем свободный вход пассажирам сделали и в автобусе №904. Главной задачей эксперимента является создание условий по сокращению времени, затраченного пассажирами на посадку.

наземный транспорт трамваи турникеты ГУП Мосгортранс эксперименты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика