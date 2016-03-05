Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта 2016, 18:04

Транспорт

На Севастопольском проспекте ограничено движение троллейбусов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Из-за повреждения контактной сети приостановлено движение троллейбусов по Севастопольскому проспекту, сообщает Агентство "Москва".

По данным Информационного центра транспортного комплекса Москвы, в опору контактной сети по Севастопольскому проспекту в районе дома 54 врезался автомобиль. Из-за этого задерживается движение троллейбусов маршрута № 85.

До этого из-за обрыва контактной сети задерживалось движение троллейбусов на въезде с улицы Бутырская на Савеловскую эстакаду. Это коснулось маршрутов № 3, 29, 47, 56 и 78.

наземный транспорт движение транспорта троллейбусы Севастопольский проспект

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика