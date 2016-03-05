На Севастопольском проспекте ограничено движение троллейбусов

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Из-за повреждения контактной сети приостановлено движение троллейбусов по Севастопольскому проспекту, сообщает Агентство "Москва".

По данным Информационного центра транспортного комплекса Москвы, в опору контактной сети по Севастопольскому проспекту в районе дома 54 врезался автомобиль. Из-за этого задерживается движение троллейбусов маршрута № 85.

До этого из-за обрыва контактной сети задерживалось движение троллейбусов на въезде с улицы Бутырская на Савеловскую эстакаду. Это коснулось маршрутов № 3, 29, 47, 56 и 78.