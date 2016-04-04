Пассажиры оценили качество обслуживания в подмосковных автобусах

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

С помощью сервиса "Активный пассажир" в первом квартале 2016 года поступило 921 SMS с оценкой качества работы Мострансавто. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Пассажиры оценивали работу Мострансавто по 5-балльной шкале.

Самую высокую оценку – 3,6 балла – получила категория "Безопасность движения", самую низкую – "Техническое состояние" – 2 балла.

При этом количество положительных и отрицательных оценок в целом составило практически одинаковую сумму – 467 положительных и 454 – отрицательных отзыва. Средняя оценка качества услуг по пятибалльной шкале за первый квартал составила 3 балла.

Больше всего позитивных оценок высказали пассажиры Солнечногорска, Ивантеевки и Коломны, а отрицательных – пассажиры из Видного, Долгопрудного и Королева.

Как отмечают в пресс-службе, статистические данные по результатам полученных оценок регулярно отправляются в филиалы предприятия, где проводятся инструктажи с водителями и кондукторами для совершенствования дисциплины.

Используя сервис "Активный пассажир", любой житель Подмосковья может отправить SMS-сообщение на специальный короткий номер 3443, выбрав один из пяти критериев оценки, а также прибавив оценку по 5-балльной шкале. Для удобства пассажиров в каждом автобусе Мострансавто расклеены стикеры с номерами телефонов и памяткой, как отправить сообщение.