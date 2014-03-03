Форма поиска по сайту

03 марта 2014, 00:01

Транспорт

Контролеры начали публиковать фотографии с паспортов безбилетников

Контролеры общественного транспорта открыли "Доску позора"

ГКУ "Организатор перевозок" запустил "доску позора" безбилетников, рассказал M24.ru руководитель ГКУ Владислав Казанский. На своем официальном сайте контролеры начали публиковать фотографии "зайцев", их имена и даты рождения. "Организатор перевозок" уже обнародовал снимки 243 безбилетников, которые нарушили правила проезда в наземном транспорте в ноябре-декабре 2013 года. Некоторые фотографии сделаны прямо в автобусах, но большая часть - снимки с паспортов нарушителей. В объектив контролеров попадали "зайцы" различных возрастов - от 1950 до 1995 года рождения.

Владислав Казанский пояснил, что фотографии попадают на сайт не сразу, а только после того, как неоплаченные штрафы безбилетников направляются в службу судебных приставов. "Если в течение 60 дней они штраф не оплатили, мы передаем материалы в службу судебных приставов и публикуем фотографии", - подчеркнул Казанский.

Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, безбилетникам дается 10 дней на обжалование штрафа и 60 дней - на оплату.

Казанский отметил, что все фотографии были опубликованы на прошлой неделе, они отсортированы по дате передачи приставам. По его словам, контролеры делают фотографии в самом автобусе в присутствии сотрудника полиции, а если нарушитель отказывается представляться, его отводят в отделение для установления личности и фотографируют уже там. По словам Казанского, учреждение будет удалять фотографии "зайцев", как только из казначейства или от службы судебных приставов придут данные об оплате штрафа.

Штраф за безбилетный проезд в Москве составляет 1 тысячу рублей, за проезд по чужой соцкарте – 2,5 тысяч рублей. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, если штраф не оплатить в течение 60 дней, его сумма утраивается. Кроме того, приставы собирают собственный сбор с "зайцев", не оплативших долг в течение 5 дней после начала исполнительного производства. Он составляет 7% от штрафа, но не менее 500 рублей с человека. Таким образом, штраф в 1 тысячу рублей может превратиться в 3,5 тысячи рублей, а 2,5 тысячи рублей в 8 тысяч. То есть, чтобы убрать свое фото с "доски позора", неплательщикам придется заплатить тройной штраф. Отметим, что, начиная с осени прошлого года, контролеры начали передавать дела о "зайцах" судебным приставам более чем в 10 раз чаще, чем в 2012 году.

Напомним, что с 2012 года Роскомнадзор дал право судебным приставам публиковать фото должников без их согласия в интернете и СМИ. ФСПП позволили использовать персональные данные для розыска скрывающихся неплательщиков. До разрешения Роскомнадзора приставы имели право публиковать только имя и фамилию должников, без их фотографий.

Вице-спикер Мосгордумы Андрей Метельский полагает, что ГКУ "Организатор перевозок", создавая "доску позора", не нарушил законодательство. "И в советские годы были различные "доски позора", правда, не в интернете. Тем не менее, общество всегда осуждало безбилетников", - отметил Метельский. По его словам, тем "зайцам", которые возмутятся раскрытыми на портале данными, следовало бы начать платить за проезд. "Не так уж дорого стоит билет. Нужно иметь какую-то ответственность перед городом", - заявил Метельский.

Адвокат московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Игорь Симонов также считает, что контролеры имеют право публиковать персональные данные должников. "Закон действительно разрешает нам использовать персональные данные только с согласия гражданина, но исключение делается в случае преступников, разыскиваемых и правонарушителей", - отметил адвокат. К тому же, раз бумаги по "зайцам" переданы приставам, значит, по делу прошло приказное производство - без вызова ответчика в суд. "Это решение можно обжаловать, и тогда разбирательство пройдет в обычном судебном порядке", - пояснил Симонов.

Неприятности ждут контролеров только в том случае, если они опубликуют неверные данные. "Например, они опубликовали фото должника, а он на самом деле все уже уплатил. В таком случае можно расценивать это как распространение информации, порочащей честь и достоинство гражданина", - рассказал Симонов.

Напомним, о том, что в начале 2014 года власти опубликуют "доску позора" безбилетников, заявлял заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он сообщал, что фотографировать "зайцев" контролеры будут и в метро, и в наземном транспорте. А в ноябре прошлого года Сергей Собянин поручил проработать вопрос о том, можно ли квалифицировать проезд по чужой соцкарте как мошенничество. В ГКУ "Организатор перевозок" ранее сообщали, что московские власти будут отправлять работодателям уведомления о сотрудниках, которые были оштрафованы за безбилетный проезд на общественном транспорте.

Марина Курганская, Дарья Миронова

наземный транспорт должники безбилетники зайцы контролеры

