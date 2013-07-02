Москвичи могут пожаловаться на неработающие кондиционеры в автобусах

70% автобусов "Мосгоргортанса" оснащены кондиционерами

Пассажиры московских автобусов могут потребовать у водителя включить кондиционер, если бегущая строка на табло в салоне показывает выше 22 градусов тепла. Если просьба будет проигнорирована, сообщить об этом можно на "горячую линию" Мосгортранса - 8 (495) 950-42-04.

Диспетчеру необходимо назвать номер маршрута, госномер транспортного средства и время поездки. По распоряжению руководства водителя автобуса оштрафуют.

Напомним, на сегодня системами кондиционирования оснащены 70 процентов автобусов Мосгоргортанса. Транспорт с кондиционерами маркируют "снежинкой". Оборудование проверяются перед каждым выходом на линию. В случае выявления неполадок автобус заменяют на другой.