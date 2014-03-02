В 2014 году в Москве появится шесть новых "выделенок"

Фото: ИТАР-ТАСС

Шесть новых выделенных полос для общественного транспорта появился в Москве до конца текущего года. Откроются они, в том числе, на Ленинградском шоссе - от МКАД до одноименного проспекта, на всем протяжении Варшавского шоссе, а также на Большой Черкизовской - от Халтуринской улицы до метро "Преображенская площадь".

Сейчас в городе 18 "выделенок" общей протяженность в 200 километров. Ежедневно по ним перемещается около 300 тысяч пассажиров. Появление выделенных полос положительно сказалось на регулярности использования горожанами общественного транспорта - число желающих "прокатиться" на нем неуклонно растет. Популярности троллейбусов и автобусов способствует то, что они стали ездить быстрее и перестали стоять в пробках.

Так, общественный транспорт перевозит теперь на 13,5% пассажиров больше, чем раньше. "У нас был план увеличения на 5%, а 13,5 % - так что это, конечно, весьма существенный показатель", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заместитель Мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

После появления шести новых спецполос их общая протяженность составит более 250 километров - больше, чем в Лондоне. Поменяется и подвижной состав: так, в городе будут введены новые трамваи. "Этот низкопольный трамвай произведен по современным технологиям. Первый такой трамвай придет 10 марта. Сначала он будет ездить без пассажиров", - рассказал Максим Ликсутов.

Кроме того, в столице в скором времени начнут курсировать четыре новых полуэкспресса. Это автобусы, которые ходят по "выделенкам" и соединяют периферийные районы с центром. Полуэкспрессные маршруты запустят на Варшавском и Дмитровском шоссе, Рязанском проспекте, на участке Аминьевское шоссе - Балаклавский проспект. Также планируется продлить маршрут от Загорье - Таганская, конечная остановка которого пока не определена.