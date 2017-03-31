Сон на рабочем месте оказался полезным для здоровья

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Исследования британских ученых показали, что сделать перерыв и немного поспать во второй половине дня полезно для здоровья. Об этом сообщают "Дни.ру".

В эксперименте принимали участие более тысячи человек в возрасте от 18 до 70 лет. Около 43 процентов респондентов в возрасте до 30 лет сообщили, что не прочь немного подремать на рабочем месте, а вот среди опрошенных старше 50 лет таких оказалось всего 30 процентов.

Для анализа показателей работоспособности участников эксперимента распределили по трем группам. В первой на дневной сон отводилось около получаса, во второй − более продолжительное время. Те же, кто попал в третью группу, возможности поспать на работе вообще не получили.

По итогам исследования, ученые пришли к выводу о том, что лучшим вариантом является кратковременный получасовой сон. Большинство участники первой группы, подремав в офисе, чувствовали себя бодрыми и отдохнувшими. Как подчеркнул психолог Ричард Вайзман, 30-минутный дневной сон стимулирует внимание и творческий потенциал работников, а также ощутимо улучшает их настроение.