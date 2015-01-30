Россиянин и американец установили рекорд дальности полета на аэростате

Россиянин и американец поставили рекорд дальности полета на аэростате

Россиянин и американец поставили рекорд дальности полета на воздушном шаре, перелетев Тихий океан. Леонид Тюхтяев и Трой Брэдли на воздушном шаре "Два орла" вылетели из Японии 25 января и должны были приземлиться в Канаде или США, сообщает телеканал "Москва 24".

Однако в планы воздухоплавателей вмешалась погода - из-за сильнейшего ветра им пришлось изменить курс на Мексику. В настоящее время они уже установили рекорд по дальности полета и близки к тому, чтобы превзойти мировой рекорд по времени нахождения в воздухе.

Ожидается, что шар приземлится 1 февраля, но погодные условия могут внести свои коррективы в эти планы.

Вице-президент Google совершил прыжок из стратосферы

Примечательно, что минувшей осенью был установлен другой мировой рекорд, связанный с покорением воздуха. Вице-президент Google прыгнул с высоты 41 километр. 57-летний Алан Юстас установил рекорд по прыжкам с парашютом из стратосферы. Топ-менеджер поднялся над Землей в специальном скафандре на воздушном шаре с гелием. На высоте 41 километр 400 метров Юстас провел несколько минут, а затем прыгнул вниз.

По пути к Земле стратонавт разогнался почти до 1287 километров в час, преодолев звуковой барьер. Общее время спуска - около 15 минут, парашют раскрылся примерно в шести километрах от земли. На подготовку прыжка ушло три года.

Стоит отметить, что предыдущее достижение принадлежало Феликсу Баумгартнеру, который прыгнул с высоты 39,45 километра. Во время полета Баумгартнер чуть не лишился руки - его костюм оказался недостаточно герметичным.