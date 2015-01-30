"Экспериментаниум" переехал на Ленинградский проспект

"Экспериментаниум" переехал в новое место

Музей занимательных наук "Экспериментаниум" переехал в новое здание на Ленинградском проспекте. Меняя локацию, музей также обновил экспозицию и программу.

В здании на Ленинградском проспекте зрителей ждет более 200 новых экспонатов, новые мастер-классы и интерактивные проекты.

Добавим, в субботу и воскресенье, 31 января и 1 февраля, гости смогут принять участие в блиц-экскурсиям по новым экспонатам. Посетителей также ждут бесплатные мастер-классы, например, "Выделение ДНК из банана" и "Пищеварение своими руками". С расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Новый адрес музея: метро "Сокол", Ленинградский проспект, дом 80, корпус 11.