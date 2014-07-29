Россия намерена повысить мощность АЭС

Топливная сборка. Фото: wikimedia/Alexander Seetenky

В России начинается производство ядерного топлива для повышения мощности энергоблоков АЭС. Конструкции новых топливных сборок не будет иметь аналогов в мире, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Выпуском сборок, которые позволят повысить мощность энергоблоков российских АЭС, займутся на "Новосибирском заводе химконцентратов".

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков - общемировая практика. Теперь в задачи "Росэнергоатома" входит увеличение мощности атомных энергоблоков с водо-водяными реакторами. Подобные реакторы в России работают на Балаковской, Калининской, Нововоронежской и Ростовской АЭС. На данный момент мощность блоков составляет 104%, однако поднять ее планируется до 107-110%.

Для этого специалисты будут использовать тепловыделяющие сборки с так называемыми перемешивающими решетками. Они позволят усилить отбор тепла от тепловыделяющих элементов.

Конструкция новых решеток отличается от той, что используется сейчас в мире. Пока "Новосибирский завод химконцентратов" начинает выпуск первой партии этих сборок для четвертого энергоблока Балаковской АЭС. Именно этот блок с 2019 года хотят перевести на мощности до 110%.