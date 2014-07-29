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Наука

29 июля 2014, 15:26

Японские ученые создали прибор, предсказывающий приступ эпилепсии

наука Япония эпилепсия

Фото: ИТАР-ТАСС

Японские ученые разработали прибор, который позволяет определить приближение эпилептического приступа по сердечному ритму, сообщило во вторник МИА "Россия сегодня".

По словам специалистов, прибор сможет определить приближение припадка за несколько минут. Открытие окажет значительную помощь больным в предотвращении травм и несчастных случаев. В разработке инструмента принимали участие ученые из Университета Киото, Университета Кумамото и Медицинского университета Токио.

Напомним, что в 2013 году американскими учеными уже был изобретен прибор NeuroVista, который предсказывал наступление приступа по изменениям активности мозга. В том же 2013 году ученые из Массачусетса объявили о создании браслета, который измерял электропроводимость кожи и также был способен предсказывать приближения приступа эпилепсии.

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