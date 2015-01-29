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Наука

29 января 2015, 17:47

Новый антибиотик для лечения пневмонии испытывают в Москве

наука лаборатории лекарства пневмония тестирования антибиотики

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Создан российский антибиотик для лечения внебольничной пневмонии. Лекарство тестируют в московских центрах клинических исследований, сообщает Агентство "Москва".

Результаты тестирования планируют получить во второй половине 2015 года. После тестирования лекарство пройдет государственную регистрацию и будет выпущено на рынок.

Как отметил заведующий отделом клинической фармакологии ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова Сергей Митрохин, новый препарат – это дженерик известного зарубежного лекарства.

Препарат обладает улучшенными качествами. Российский аналог зарубежного антибиотика для лечения пневмонии будет значительно дешевле оригинала.

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Внебольничная пневмония - это заболевание, которое развивается вне лечебного учреждения и сопровождающееся в том числе симптомами инфекции нижних дыхательных путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты, возможно гнойной, боли в груди, одышка). Ее основными причинами являются пневмококк и палочка инфлюэнцы.

Единственный научно-обоснованный метод лечения внебольничной пневмонии - антибактериальная терапия. К факторам риска затяжного течения заболевания относят возраст пациента (старше 55 лет), алкоголизм, сопутствующие заболевания внутренних органов (сахарный диабет, сердечная недостаточность и т.д.).

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