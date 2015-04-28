Корабль "Прогресс" со знаменем Победы не может пристыковаться к МКС

Космический грузовик "Прогресс" стартовал с космодрома Байконур

Грузовой корабль "Прогресс М-27М" не вышел на нужную орбиту из-за сбоя в одной из ступеней ракеты, передает телеканал "Москва 24".

Как заявили в Центре управления полетами, по предварительным рассчетам, стыковка корабля с МКС возможна 30 апреля в 12.02 по московскому времени. Если же в этот день стыковку провести не удастся, резервная дата намечена на 2 мая.

Ранее M24.ru сообщало, что ракета-носитель "Союз-2.1А" с космическим грузовиком "Прогресс-М27М", который доставит на МКС копию знамени Победы, стартовала с космодрома Байконур.

Ракета была запущена в 10.09 по московскому времени. Согласно расчетам астрономов, стыковка с Международной космической станцией должна была совершиться спустя примерно 6 часов после старта, в 16:07 по московскому времени.

"Прогресс-М27М" должен доставить на МКС более 2,5 тонны полезных грузов различного назначения: топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов.