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Наука

26 августа 2014, 15:58

Вблизи Солнечной системы ученые обнаружили воду

наука космос вода звезды Земля солнечная система

Фото: Rob Gizis/bmcc.cuny.edu

На расстоянии чуть более 7 световых лет от Земли ученые нашли следы водяных облаков, сообщает официальный сайт журнала Science. Если наблюдения астрономов подтвердятся, открытие станет доказательством наличия воды вне Солнечной системы.

По мнению ученых, водяные облака окутывают коричневого карлика, температура которого на поверхности немного ниже точки замерзания воды. Такие объекты относятся к промежуточному типу между звездами и большими планетами. Их размеры сравнимы с размером Юпитера, а средняя плотность в несколько десятков раз больше.

Проверить свои гипотезы астрономы надеются путем детального исследования спектров субзвезды. Для этого ученые ждут запуска преемника космической обсерватории "Хаббла" - телескопа Джеймса Уэбба, который предполагается запустить в конце этого десятилетия.

Отметим, что в конце прошлого года группа немецких и британских исследователей нашла воду вблизи умершей звезды. Однако тогда расстояние до возможного источника H2O составило порядка 150 световых лет.

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