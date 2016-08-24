Искусствоведы расскажут о голубиных блогах и личностях растений

На "Красном Октябре" проходит выставка "Лаборатория Земля" с параллельной образовательной программой

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Выставка "Лаборатория Земля" продолжает параллельную образовательную программу лекцией "Актуальное искусство во взаимодействии с наукой и технологиями", посвященной проблеме освоения природы средствами сайнс-арта. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Искусствовед, арт-терапевт и куратор Ольга Левченко расскажет, правда ли, что у растений есть личность, а голуби могли бы вести блоги, а также о том, как выглядит курица-космополит.

Выставка "Лаборатория Земля" продлится до 25 сентября. В рамках проекта у всех посетителей есть возможность познакомиться с последними научно-художественными и технологическими достижениями, а также их применением в сфере искусства. Параллельная программа состоит из серии дискуссий с художниками, учеными и специалистами в сфере высоких технологий, модераторами которых выступают сокураторы проекта "Лаборатория Земля" Наталья Фукс и Алексей Щербина.

Место : Берсеневский пер, д. 2, стр.1, "Красный Октябрь" : Берсеневский пер, д. 2, стр.1, "Красный Октябрь" Время: 24 августа, 20:00

