Китайские энтузиасты обнаружили самое большое в мире водное насекомое

Фото: Insect Museum of West China

Китайские энтузиасты обнаружили самое крупное в мире водное насекомое, принадлежащее семейству коридалидов, сообщает газета "Жэньминь жибао". Зоологи-любители нашли несколько особей в провинции Сычуань и принесли находку энтомологам из Музея насекомых Западного Китая.

Самые большие экземпляры из тех, что изучили исследователи, имели размах крыльев более 21 сантиметра. Тем не менее, ученые заявляют, что они не представляют большой опасности, так как челюсти крупных самцов настолько огромны по сравнению с другими органами насекомого, что оказываются слишком слабыми, чтобы прокусить человеческую кожу. Единственный дискомфорт, который могут доставить коридалиды человеку — это отвратительная вонь, которую они испускают при приближении опасности.

Всего на территории Китая, Индии, Африки, Южной Америки и некоторых других частей Азии насчитывается около 220 видов коридалидов. В России встречается один вид — коридал Мартыновой, обитающий в Южном Приморье и на юге Хабаровского края.

Новая находка бьет предыдущий рекорд, принадлежавший южноамериканской стрекозе-вертолету семейства Pseudostigmatidae. Любопытно, что коридалид всего на два сантиметра превышает длину тела Pseudostigmatidae.

Стрекоза-вертолет Megaloprepus caerulatus. Фото: wikipedia.org/Steven G. Johnson

Несмотря на то, что коридалиды внешне очень напоминают стрекоз, они не относятся к их отряду, а являются членами отряда большекрылых. Более того, хотя они являются обладателями гигантских крыльев, коридалиды ими практически не пользуются - полеты в их жизни длятся всего неделю, остальное же время они проводят, прячась между камнями и плавая под водой.

Что касается массивных челюстей, то они имеют вполне безобидное эволюционное предназначение: с помощью них самцы демонстрируют самкам свою способность удержать их во время спаривания.

Экологи и другие специалисты по дикой природе интересуются коридалидами в первую очередь из-за их чувствительности к чистой воде и непереносимости слишком низких или высоких уровней водородных показателей (рН). Таким образом, их можно использовать для определения чистоты воды в некоторых географических областях.