Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

24 июля 2014, 15:24

Китайские энтузиасты обнаружили самое большое в мире водное насекомое

наука насекомые китай стрекозы коридалиды

Фото: Insect Museum of West China

Китайские энтузиасты обнаружили самое крупное в мире водное насекомое, принадлежащее семейству коридалидов, сообщает газета "Жэньминь жибао". Зоологи-любители нашли несколько особей в провинции Сычуань и принесли находку энтомологам из Музея насекомых Западного Китая.

Самые большие экземпляры из тех, что изучили исследователи, имели размах крыльев более 21 сантиметра. Тем не менее, ученые заявляют, что они не представляют большой опасности, так как челюсти крупных самцов настолько огромны по сравнению с другими органами насекомого, что оказываются слишком слабыми, чтобы прокусить человеческую кожу. Единственный дискомфорт, который могут доставить коридалиды человеку — это отвратительная вонь, которую они испускают при приближении опасности.

Всего на территории Китая, Индии, Африки, Южной Америки и некоторых других частей Азии насчитывается около 220 видов коридалидов. В России встречается один вид — коридал Мартыновой, обитающий в Южном Приморье и на юге Хабаровского края.

Новая находка бьет предыдущий рекорд, принадлежавший южноамериканской стрекозе-вертолету семейства Pseudostigmatidae. Любопытно, что коридалид всего на два сантиметра превышает длину тела Pseudostigmatidae.

Стрекоза-вертолет Megaloprepus caerulatus. Фото: wikipedia.org/Steven G. Johnson

Несмотря на то, что коридалиды внешне очень напоминают стрекоз, они не относятся к их отряду, а являются членами отряда большекрылых. Более того, хотя они являются обладателями гигантских крыльев, коридалиды ими практически не пользуются - полеты в их жизни длятся всего неделю, остальное же время они проводят, прячась между камнями и плавая под водой.

Что касается массивных челюстей, то они имеют вполне безобидное эволюционное предназначение: с помощью них самцы демонстрируют самкам свою способность удержать их во время спаривания.

Экологи и другие специалисты по дикой природе интересуются коридалидами в первую очередь из-за их чувствительности к чистой воде и непереносимости слишком низких или высоких уровней водородных показателей (рН). Таким образом, их можно использовать для определения чистоты воды в некоторых географических областях.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать