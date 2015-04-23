Ученые расшифровали геном обитавшего в Сибири шерстистого мамонта

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Ученые завершили полную расшифровку генома шерстистого мамонта, который обитал в Сибири около тысячи лет назад. В составе группы исследователей был и российский специалист, сообщается в статье журнала "Current Biology".

В материале отмечается, что были "получены высококачественные результаты генетического исследования генома двух шерстистых мамонтов". Интерес состоял в том, что животные жили в разные эпохи, поэтому и вышло "произвести калибровку молекулярных часов".

Останки одного из мамонтов обнаружили на острове Врангеля, их возраст оценивается более чем в четыре тысячи лет. Ученые даже предполагают, что это был последний мамонт на острове. Второе животное нашли на северо- востоке Сибири. Возраст находки – около 44 800 лет.

Исследователи пришли к выводу, что популяция шерстистых мамонтов на острове Врангеля оказалась последней уцелевшей. "Процессы, ведущие к исчезновению видов, обычно проявляются в том, что популяция животных на протяжении длительного времени сокращается, сужается район их распространения", – отмечается в статье.

Однако пока неизвестно, почему же мамонты исчезли как вид. Для лучшего понимания необходимо провести реконструкцию демографической истории мамонтов вида, а также изменений в их геноме.

Добавим, шерстистые мамонты появились на территории современной Сибири около 300 тысяч лет назад. Со временем их популяция распространилась на территорию Европы и Северной Америки. Животные были покрыты грубой шерстью и достигали высоты от 2 до 4 метров, бивни же были длиной более двух метров.