Работу комиссии по делу об аварии "Прогресса" продлили на неопределенный срок

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Работу комиссии по расследованию аварии космического грузовика "Прогресс М-27М" продлили на неопределенный срок, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Как отметили в ведомстве, комиссии нужно дополнительное время, чтобы установить точные причины падения корабля. Окончательные выводы по этому делу Роскосмос сообщит позднее.

Напомним, ракета с грузовым кораблем "Прогресс-М27М" была запущена 28 апреля. Стыковка с Международной космической станцией должна была произойти спустя примерно 6 часов после старта.

Планировалось, что корабль доставит на МКС более 2,5 тонны полезных грузов различного назначения: топливо, кислород, продукты питания, аппаратуру для научных экспериментов, посылки для космонавтов и астронавтов, а также копию знамени Победы.

Однако "Прогресс" не вышел на нужную орбиту из-за сбоя в одной из ступеней ракеты-носителя. Позже выяснилось, что корабль, связь с которым была потеряна сразу после запуска, сойдет с орбиты в начале мая.

8 мая "Прогресс" прекратил свое существование и упал с орбиты на Землю. Фрагменты космического корабля упали недалеко от Маркизских островов.

Расследование показало, что причиной аварии стала разгерметизация баков ракеты-носителя. В результате она отвалилась от "Прогресса" раньше времени и не смогла вывести его на нужную орбиту.

Позднее один из членов комиссии заявил, что причиной аварии космического грузовика "Прогресс М-27М могли стать сильные нагрузки при полете и производственный брак.