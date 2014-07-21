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Наука

21 июля 2014, 17:39

Ученый из МФТИ смоделировал атмосферу спутника Сатурна

наука ученые исследования МФТИ Титан модель

Титан. Фото: ru.wikipedia.org

Ученый из России смоделировал атмосферу спутника Сатурна - Титана - и убедился, что результаты совпадают с данными наблюдений за планетой, сообщает на своем сайте МФТИ.

Сведения об атмосфере спутника Сатурна ученые получили благодаря наземному телескопу IRAM и космической обсерватории "Гершель". Данные о распределении частиц в атмосфере небесного тела были получены при помощи спускаемого зонда "Гюйгенс". Известно, что "оболочка" небесного тела преимущественно состоит из азота, также имеется небольшое количество метана и этана, которые образуют облака, являющиеся источником жидких и, возможно, твердых осадков.

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При создании модели атмосферы Владимир Краснопольский использовал 83 молекулы и 33 иона, которые вступают в 420 химических реакций. Результаты компьютерного симулирования в пределах погрешности соответствовали наблюдательным данным об атмосфере Титана.

"Совпадение модели с реальностью означает, что мы верно определяем, куда деваются вещества из ионосферы Титана и откуда они там берутся", — сообщил в заключении своего исследования Краснопольский.

Титан - крупнейший спутник Сатурна, второй по величине в Солнечной системе (после спутника Юпитера Ганимеда). Титан является единственным спутником, обладающим плотной атмосферой. Кроме того, на его поверхности обнаружена жидкость.

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