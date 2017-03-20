Все претенденты на пост главы РАН сняли свои кандидатуры с выборов

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Все три кандидата на пост президента Российской академии наук (РАН) сняли свои кандидатуры с выборов, передает Агентство "Москва".

На общем собрании членов РАН главный ученый секретарь президиума академии Михаил Пальцев рассказал о встрече трех кандидатов на пост президента.

Участники встречи подчеркнули, что эти выборы проходят на завершающем этапе реформы академии, а также выразили обеспокоенность тем, что ряд процедурных вопросов до сих пор не урегулированы, что может поставить под сомнение результаты выборов. "Кандидаты пришли к единому решению снять свои кандидатуры", – подытожил Пальцев.

В РАН обсуждают вопрос о переносе выборов на осень 2017 года.

Выборы президента Российской академии наук планировали провести в рамках общего собрания РАН с 20 по 24 марта 2017 года. Претендентами на этот пост были действующий глава академии Владимир Фортов, академики Александр Макаров и Владислав Панченко.

