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Наука

19 августа 2014, 20:51

На поверхности МКС найдены следы морского планктона

наука МКС космонавты планктон

Российские космонавты обнаружили морской планктон на поверхности МКС

Российские космонавты обнаружили на поверхности МКС морской планктон. Его следы нашли на внешней стороне одного из иллюминаторов, сообщает телеканал "Москва 24".

Космонавты Александр Скворцов и Олег Артемьев вышли в открытый космос и в рамках эксперимента взяли пробы. В них и были найдены микроорганизмы.

При этом как отметил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев, пока не совсем понятно, как эти микрочастицы могли попасть на поверхность космической станции. "Подобные фазы были найдены на поверхности океана. Они не характерны для Байконура. Получается, что есть восходящие воздушные потоки, которые оседают на поверхности станции", - приводит слова Соловьева "Интерфакс".

По его слова, в 2013 году были подведены результаты целого ряда научных экспериментов, которые велись долгое время. Так, было подтверждено, что некоторые организмы могут жить годами на наружной поверхности МКС в условиях вакуума, жесткого космического излучения и других неблагоприятных факторов. При этом некоторые исследования подтвердили, что эти организмы могут развиваться. А сейчас с помощью высокоточного оборудования стало возможным обнаружение микроорганизмов на поверхностях станции.

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