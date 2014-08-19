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Москва 24

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Наука

19 августа 2014, 16:55

Космонавты на МКС получат скафандры с климат-контролем

наука космос МКС космонавты костюмы скафандры

Космонавты Международной космической станции получат новые скафандры с климат-контролем и более прочной оболочкой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Новая система позволит астронавтам не беспокоиться о регуляции температуры в скафандре во время выхода в открытый космос, а более стойкая полиуретановая оболочка повысит сроки его эксплуатации.

Кроме того, в новом скафандре также обновлен дисплей, установленный на пульте костюма. Планируется, что скафандры пятого поколения "Орлан-МКС" доставят на Международную космическую станцию осенью следующего года.

Прототип скафандра Z-2. Фото: nasa.gov

Тем временем агентство NASA уже этой осенью планирует представить модель скафандра, в котором космонавты отправятся на Марс. Прототип костюма под кодовым обозначением Z-2 был показан еще весной 2014 года, однако ему еще предстоит пройти испытание в вакуумных камерах, тренировочном водном бассейне NASA и на полигоне, где имитируются условия на поверхности "красной планеты".

В конструкции скафандра использованы светодиодные накладки и светящаяся оторочка, которые могут быть персонализированы, давая возможность опознавать владельца. В то же время верхняя жесткая часть костюма, изготовленная из композитных материалов, призвана обеспечить длительную эксплуатацию, необходимую при планетных исследованиях.

Ранее телеканал Москва 24" сообщал, что российские космонавты Олег Артемьев и Александр Скворцов провели пять часов в открытом космосе и в ночь на вторник вернулись на МКС. Кроме прочих задач, бортинженеры вручную отправили на орбиту изобретение российских и перуанских студентов - спутник "НС-1".

Кроме того, во время выхода в космос астронавты Артемьев и Скворцов установили научную аппаратуру "Expose-R", предназначенную для опытов по астробиологии, сняли панели космического эксперимента "Выносливость" и контейнер "Биориск-МСН", а также сфотографировали поверхность российского сегмента МКС.

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