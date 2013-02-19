Астероид DA14 приблизится к Земле в 2046 году

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Земная гравитация заставила астероид 2012 DA14 изменить свою орбиту, он пролетел мимо планеты. В следующий раз он вновь пройдет вблизи Земли в 2046 году, но только подальше, чем в нынешнем году – в 2-х миллионах километров.

Ученые считают, что астероид имеет прямое отношение к метеориту, упавшему в Челябинской области. Они полагают, что оба тела были частью одной кометы.

Среди других двух сотен астероидов, курсирующих в Солнечной системе, наибольшую опасность для Земли представляет Апофиз. Он приблизится к планете в 2029 году, а потом "подойдет" еще ближе в 2036 году, сообщил ИТАР-ТАСС заместитель директора Пулковской астрономической обсерватории Александр Девяткин.

Он отметил, что отследить приближение астероидов можно с помощью мониторинга звездного неба. Такой мониторинг должен вестись одновременно в 6-8 точках на Земле.