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Москва 24

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Наука

18 декабря 2014, 17:20

По московским меркам: Крупнейший технополис города

наука промзоны ученые бизнес инфраструктура молодежь технологии развитие технопарки инновации 2ГИС стартапы технополисы

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Технополис "Москва" по объемам производства с использованием высоких технологий претендует на звание лидера не только в России, но и в Европе. Он был создан как центр формирования инфраструктуры столицы, необходимой для развития высоких технологий. Технополис расположен в десяти минутах езды от Садового кольца, при условии свободных дорог. На территории общей площадью около 30 гектаров расположены производственные пространства свыше 340 тысяч квадратных метров. Планируется, что к концу 2017 года здесь будут работать более 10 тысяч человек.

Как развиваются Технополисы Москвы

В технополисе организованы собственный логистический центр и таможенный пост, что значительно упрощает ряд рабочих вопросов - например, декларирование. Более того, арендаторам доступны юридическое и бухгалтерское сопровождение, транспортные и курьерские услуги. Конгресс-холл технополиса оснащен всем необходимым оборудованием и вмещает в себя до 600 человек. Вокруг расположены самые крупные промзоны Москвы. Дополнительной мотивацией для бизнеса является тот факт, что резиденту предоставляется льготная ставка по налогу на прибыль.

В технополисе "Москва" открылись "чистые комнаты" для инженеров

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Развитием проекта занимается департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Для более продуктивного функционирования сформирован Международный консультативный совет в области продвижения высокотехнологичных проектов и развития инновационной инфраструктуры, который включает в себя известных экспертов из России, США, Канады, Германии, Финляндии и Франции. Так, консультантами выступают старший советник корпорации Nokia Эско Ахо и ректор бизнес-школы "Сколково" Андрей Шаронов.

Одним из самых крупных и известных мировых технополисов считается Силиконовая долина, вытянувшаяся на 40 километров. История развития региона уходит своими корнями еще в XIX век - тогда недалеко от Сан-Франциско был основан университет, который в дальнейшем стал одним из ведущих высших учебных заведений США. Спустя некоторое время на его базе был создан Стэнфордский исследовательский институт, в последующем превратившийся в первый научно-технологический парк.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В 1960 году на территории парка уже располагалось 25 высокотехнологичных фирм, а спустя два десятилетия здесь было сформировано еще 36 аналогичных парков с сотнями резидентов. Сейчас основная деятельность долины сфокусирована на производстве компьютеров и компьютерных составляющих, микропроцессоров, а также программного обеспечения и устройств мобильной связи. Именно здесь сосредоточена треть всех венчурных капиталовложений США. В Силиконовой долине базируются штаб-квартиры таких технологических компаний, как Apple, eBay, Facebook и Intel.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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