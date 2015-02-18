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Наука

18 февраля, 17:57

Израильские водолазы обнаружили крупный клад золотых монет

наука клады израиль жизнь в мире

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Израильские водолазы обнаружили в древнем средиземноморском порту Кесарии клад из золотых монет. По данным израильского департамента древностей, это крупнейший из кладов, когда-либо обнаруженных на территории государства, сообщает CNN.

Около 2 тысяч золотых монет пролежали на дне моря около тысячи лет. Поначалу водолазы думали, что монеты не представляют особой ценности и относятся к современности, но исследование показало, что клад относится к временам Шиитского халифата.

"Наверное, около тысячи лет назад лодка чиновника, перевозившего собранные налоги в Египет, потерпела кораблекрушение", – заявил директор морского археологического агентства Израиля Коби Шарвит.

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По его мнению, монеты также могли предназначаться для выплаты жалованья военному гарнизону в Кесарии.

Окончательно происхождение монет будет выяснено в ходе исследования.

Отметим, что в Москве каждый год археологи находят до 5 тысяч артефактов. В прошлом году раскопки велись на территории Сретенского монастыря и на Пречистенской набережной.

Археологические изыскания проводят и в Новой Москве, где на это выделено 17,7 млн рублей. Там обнаружили свыше 120 объектов археологического наследия.

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