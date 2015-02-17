"Ноев ковчег" МГУ: что будет храниться в банке всего живого на Земле

Фото: m24.ru

На территории научно-технической долины МГУ уже к 2018 году планируют построить "Ноев ковчег" – хранилище, где будут собраны биоматериалы редких, исчезающих и даже исчезнувших видов. Сетевое издание M24.ru поговорило с ведущим научным сотрудником кафедры молекулярной биологии биофака МГУ, координатором проекта Петром Каменским и узнало, что же будет в "банке всего живого на Земле".

Петр, расскажите, как много видов планируется собрать в этом банке?

Очень трудно ответить на этот вопрос, потому что по сути процесс сбора видов бесконечен. Через 5 лет это может быть не такое большое количество материалов, через 10 уже больше, а через 50 – уже достаточно большое. В этом смысле мы не ставим себе никаких таких цифровых индикаторов.

Во-первых, это все очень сильно размазано во времени. Во-вторых, здесь важно не количество, а качество. Потому что, помимо того, чтобы материал нужно собрать, его необходимо еще и паспортизировать, то есть оценить какие-то его стандартные характеристики. И это на самом деле важнее.

Условно говоря, если у нас будет тысяча образцов, которые глубоко паспортизированы, это гораздо лучше, чем 10 тысяч непаспортизированных образцов.

То есть проект достаточно долгосрочный?

Такого рода проекты, по-хорошему, по времени ничем вообще не должны быть ограничены. Понятно, что это очень сильно зависит от финансирования. Пока что у нас есть деньги на четыре года, но мы надеемся привлекать в дальнейшем другие источники. В принципе, конечно, это довольно долговременная штука.

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

Какие конечные цели преследует этот проект? То есть, грубо говоря, для чего вообще нужен "Ноев ковчег"?

Глобальных целей две, даже, я бы сказал, три. Для чего вообще нужно собирать и коллекционировать биологический материал? Первая цель – это сохранение биоразнообразия. Если мы говорим о каких-то редких видах, то, допустим, мы их сохранили, они потом в природе исчезли, потом их можно каким-то образом восстановить.

Вторая цель – исследование этого материала. И третья цель – всякие прикладные вещи, то есть разработки с участием этого биоматериала, который направлен на решение каких-то практических задач. У нас соответственно этот проект настолько масштабно заполнен, что хотелось бы все три цели сразу и реализовать.

Какого рода исследования планируется проводить в "Ноевом ковчеге"?

Это сложный вопрос. Какого рода? Какого надо будет провести, такого и проведем. То есть это могут быть и фундаментальные исследования, связанные с физиологией и биохимией, и исследованиями каких-то интересных видов, так и прикладные какие-то разработки.

Если навскидку, то много чего интересного может быть связано с микроорганизмами, с какими-то редкими микробами, которые обладают довольно нетипичными свойствами, что может помочь использовать их в промышленности.

Фото: Всемирное семенохранилище на Шпицбергене. Фото: flickr.com/Mari Tefre

Если сравнивать ваш проект с депозитарием семян на Шпицбергене, то он располагается довольно далеко от цивилизации. Кроме того, там вечная мерзлота, что позволяет сохранять виды при минимальных затратах электроэнергии. "Ноев ковчег" МГУ планируется построить буквально в центре Москвы, за фундаментальной библиотекой университета. С чем связано такое решение?

Нужно, что называется, плясать от печки. У МГУ есть территория, и на ней есть возможность разместить эту организацию. Что касается затрат на электричество, то я не думаю, что они будут принципиально больше, чем на Шпицбергене.

В общем-то, я не считаю, что расположение в вечной мерзлоте сильно сокращает какие-то энергопотребности. Это раз. Два – нужно еще помнить, что мы собираемся этот банк организовывать так, что в нем будут очень сильно развита исследовательская функция.

То есть это не просто, грубо говоря, подвал с цистернами и жидким азотом. А это все-таки еще какие-то лаборатории и все в этом роде. Такие вещи, конечно, было бы крайне неразумно размещать далеко от основной инфраструктуры МГУ.

Каким образом будут набираться люди, сотрудники для этого проекта?

Пока что речь о дополнительном наборе сотрудников не идет, потому что у нас сформирован творческий коллектив из сотрудников, которые уже работают в МГУ. И это будет просто их дополнительная работа.

А что будет в дальнейшем, пока тоже трудно комментировать. Потому что, конечно, этот самый банк должен стать возможным структурным подразделением МГУ. Тогда у них будет свой штат. Но пока о долгосрочных перспективах я не стал бы давать однозначные ответы. Мне бы так хотелось, но как оно будет – это пока достаточно трудно представить.

Беседовал Тимур Фехретдинов