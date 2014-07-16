Биологи создали неуязвимых для алкоголя червей-мутантов

Визуальное сравнение трезвого и пьяного червей. Фото: utexas.edu/Jon Pierce-Shimomura

Американские биологи с помощью генетических манипуляций создали червей, имеющих иммунитет к алкоголю, сообщает сайт Техасского университета.

Ученые модифицировали гены червя, пересадив ему измененный белок, связывающий алкоголь с мозгом. Исследователи добились того, что специальный калиевый канал (такой канал, к слову, есть и у человека) перестал реагировать только на алкоголь, а другие его важные функции остались неизменными.

Мутации проверяли, помещая получившиеся виды ГМО-червей в чашку с алкоголем. Если обычные черви при этом замедляют свои движения и начинаются извиваться, то генетически модифицированные организмы вели себя как обычно.

Биологи предполагают, что открытие позволит создать препарат, который позволит пить спиртное, при этом совершенно не пьянея. Кроме того, ученые предполагают, что средство поможет снять не только интоксикацию, но и алкогольную зависимость.