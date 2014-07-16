Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наука

16 июля 2014, 17:23

Шведский ученый написал 2,7 млн статей в Wikipedia с помощью бота

наука ученые Википедия статьи Wikipedia алгоритмы Сверкер Йоханссон

Сверкер Йоханссон. Фото: si.wsj.net

Благодаря компьютерному алгоритму шведский ученый Сверкер Йоханссон написал 2,7 миллиона статей для интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает Daily Mail. Это количество составляет 8,5% всего объема электронной библиотеки.

Для написания статей ученый использует компьютерный алгоритм Lsjbot. Программа ищет заданный материал в электронных базах данных, а затем переводит его в формат статей Wikipedia. В некоторые дни бот Сверкера добавляет более до 10 тысяч новых страниц. Использование алгоритма вызвало волну критики со стороны пользователей, которые заявили, что Йоханссон пренебрегает человеческим творчеством и предпочитает количество качеству.

Так, немецкий пользователь-энтузиаст Ахим Рашка назвал генерируемые компьютером статьи "огрызками, которые содержат только более или менее точную таксономическую информацию, однако не имеют ничего, что рассказывало бы про внешний вид животного или другие важные характеристики".

Статьи шведского ученого в Wikipedia посвящены различным темам. В частности, он активно пишет о видах птиц. Сам Йоханссон является сотрудником Университета Даларны и обладателем дипломов по лингвистике, экономике, физике частиц и гражданскому строительству.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать