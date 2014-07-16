Шведский ученый написал 2,7 млн статей в Wikipedia с помощью бота

Сверкер Йоханссон. Фото: si.wsj.net

Благодаря компьютерному алгоритму шведский ученый Сверкер Йоханссон написал 2,7 миллиона статей для интернет-энциклопедии Wikipedia, сообщает Daily Mail. Это количество составляет 8,5% всего объема электронной библиотеки.

Для написания статей ученый использует компьютерный алгоритм Lsjbot. Программа ищет заданный материал в электронных базах данных, а затем переводит его в формат статей Wikipedia. В некоторые дни бот Сверкера добавляет более до 10 тысяч новых страниц. Использование алгоритма вызвало волну критики со стороны пользователей, которые заявили, что Йоханссон пренебрегает человеческим творчеством и предпочитает количество качеству.

Так, немецкий пользователь-энтузиаст Ахим Рашка назвал генерируемые компьютером статьи "огрызками, которые содержат только более или менее точную таксономическую информацию, однако не имеют ничего, что рассказывало бы про внешний вид животного или другие важные характеристики".

Статьи шведского ученого в Wikipedia посвящены различным темам. В частности, он активно пишет о видах птиц. Сам Йоханссон является сотрудником Университета Даларны и обладателем дипломов по лингвистике, экономике, физике частиц и гражданскому строительству.