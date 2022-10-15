Ученые объяснили, почему нельзя пощекотать самого себя

Ученые берлинского Университета Гумбольдта провели опыты на добровольцах и выяснили, почему человек не может пощекотать самого себя. В выводах исследователей разбирался научный обозреватель Николай Гринько.



Любой из нас знает, что такое щекотка: в ответ на чужие прикосновения к коже человек вначале улыбается, после чего все переходит в смех, сопровождаемый множеством рефлекторных движений. Лицо при этом краснеет, пульс и дыхание учащаются, а после продолжительного щекотания можно почувствовать изнеможение (впрочем, вопреки расхожему выражению "защекотать до смерти" нельзя).

Интересно, что такое простое и известное явление не находит в научном мире абсолютно никакого понимания. Среди физиологов существует сразу несколько теорий щекотки (!), но ни одна из них толком ничего не объясняет. Самое распространенное мнение заключается в том, что это свойство организма позволяло нашим далеким предкам быстро реагировать на попадающих на тело опасных насекомых.

С этим вполне можно было бы согласиться, если не принимать в расчет смех: для чего он нужен в этой ситуации – совершенно непонятно. Мало того, в северных широтах опасные насекомые не водятся. При этом эскимосы точно так же, как и все, реагируют смехом на легкие прикосновения. Словом, щекотка эволюционно бессмысленна и логики в ней нет (или мы пока не можем ее обнаружить).

Между прочим, щекотка присуща не только человеку. В ответ на нее смеются и человекообразные обезьяны – их смех несколько отличается от нашего, но все равно узнаваем. Крысы тоже проявляют реакцию: когда их щекочут, грызуны издают определенный ультразвуковой сигнал, который тоже можно считать смехом. По некоторым данным, в этот короткий список входят также дельфины и собаки, но официальных доказательств этому пока нет.

Другая загадка щекотки заключается в том, что человек не способен вызвать это чувство у себя самого. Еще Аристотель и Дарвин отмечали, что самого себя пощекотать невозможно.



Было бы очень интересно узнать, как и когда эти серьезные ученые мужи проводили подобные эксперименты.

Исследователи из Университета Гумбольдта решили разобраться в вопросе, для чего провели несколько опытов на 12 добровольцах. Их реакцию на различные виды щекотки снимали на видео, а затем анализировали. Как и ожидалось, первой реакцией на щекотку было изменение выражения лица: улыбка возникала примерно через 300 миллисекунд, после чего очень быстро изменялось дыхание. Еще через 200 миллисекунд начиналась "вокализация" – чаще всего в виде смеха, но иногда в форме повизгиваний или других звуков.

На следующем этапе исследователи попросили испытуемых пощекотать самих себя, и при этом приборы не зафиксировали почти никаких отклонений от обычного состояния. Ученые сделали вывод, что в нашем мозгу, вероятно, существует система, запрещающая чувствовать "самощекотку". В противном случае человек смеялся бы при любом самостоятельном прикосновении и не мог бы принять душ или надеть носки, не заливаясь хохотом. И тогда физиологи предложили подопытным щекотать самих себя в тот момент, когда их щекочет кто-то другой. Реакция оказалась очень интересной: большинство из них тут же переставали чувствовать чужие щекотания, а у остальных это чувство "существенно ослабевало".

Кстати, во время эксперимента выяснилось, что наиболее чувствительным местом являются ноги, а конкретно – внутренняя поверхность ступней. И это очень хорошо укладывается в теорию о том, что щекотка защищает нас от насекомых: чаще всего ползающие насекомые попадают на тело человека именно в области ног. Но для чего нам при этом нужно смеяться – до сих пор непонятно. Зато мы теперь знаем, что делать, чтобы вытерпеть щекотку: нужно просто в ответ щекотать самого себя, и реакция вашего организма будет совсем не такой бурной.

Мы, конечно, не призываем вас сразу же проверять выводы ученых на себе.

Хотя...