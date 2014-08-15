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Наука

15 августа 2014, 12:40

Растения-паразиты получают генетическую информацию о своих жертвах

наука ученые растения открытие паразиты

Фото: ИТАР-ТАСС

Ученые обнаружили, что растения-паразиты могут обмениваться генетической информацией с теми организмами, на которых они паразитируют, и узнавать все об их состоянии, сообщает журнал Science.

Американские ботаники утверждают, что паразиты получают молекулы РНК от своих жертв, они и предоставляют всю нужную информацию.

Ученые из Политехнического университета Виргинии обнаружили, что паразитирующее растение повилика внедряется в ткани хозяев благодаря многоклеточным "корешкам". Через них к повилике попадают не только пища, но и крупные молекулы, к которым и относится информационная РНК.

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Молекулы РНК представляют собой схему по производству белков в организмах. Несмотря на то, что обмен молекулами двусторонний, паразиту достается больше РНК хозяев.

Ученые считают, что такой механизм нуден для того, чтобы паразитирующие растения получали актуальную информацию о происходящих в организме жертвы процессах. Некоторые даже придерживаются мнения, что подобным образом повилика может сама управлять физиологическими процессами в телах, на которых паразитирует.

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