За что Нобелевского лауреата лишили званий

90-летнего Нобелевского лаурета по физиологии и медицине Джеймса Уотсона лишили всех почетных званий из-за расистских заявлений. В частности наибольшей критике в научном кругу подвергся документальный фильм телекомпании PBS, где биолог рассуждает о разнице на генетическом уровне между представителями негроидной и европеоидной расы. Портал Москва 24 разобрался, заслуженно ли подвергли наказанию первооткрывателя структуры ДНК.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ученый

"Яблоко от яблони недалеко падает", – пословица про те черты характера или внешности, которые мы получаем от родителей. Наука данный феномен обстоятельно объяснила больше ста лет назад, когда Чарльз Дарвин опубликовал свою работу "Происхождение видов".

Но оставалось непонятно, с помощью чего родители передают свои признаки детям, хотя гипотез высказывалось огромное количество. Понадобился еще век, чтобы Джеймс Уотсон со своим коллегой опубликовали в 1953 году знаменитую статью в журнале Nature. В ней показано, что из себя представляет молекула ДНК, которая отвечает за передачу всей наследственной информации.

Статья произвела настоящий фурор в научном мире, и уже через 9 лет Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию. Для сравнения, Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию только спустя 17 лет после публикации своей первой революционной работы.

Директор Института молекулярной генетики РАН, академик РАН Евгений Свердлов уверен, что это одно из самых фундаментальных достижений в истории человека. "Он сделал эпохальную вещь, расшифровав структуру ДНК в 53-м году. После этого мир изменился. Немного открытий такого ранга, считанные единицы могут сделать это. Конечно, ему 90 лет, он не делает ничего нового, эпохального, но соображать он соображает", – сказал ученый.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Человек

Джеймс Уотсон никогда не был ученым-отшельником, который не знает и не интересуется ничем, кроме своей работы. Он регулярно подписывал петиции и меморандумы, высказывался по острым проблемам, которые касались США и всего мира. В очередную годовщину бомбардировки Хиросимы Джеймс Уотсон стал одним из авторов декларации к президенту Форду против распространения ядерного оружия. Тогда эту декларацию подписало более 2000 ученых и общественных деятелей.

Но далеко не всегда его высказывания вызывали поддержку. Например, Уотсон – большой сторонник генной инженерии для человека. Сейчас вмешательство в геном человека запрещено во всем мире, а китайского ученого, который заявил о создании первых в мире генетически модифицированных детей, арестовали. Однако Уотсон не видит в генетических изменениях ничего отрицательного. По его мнению, полные люди недостаточно амбициозны, а глупых людей нужно лечить.





Джеймс Уотсон Нобелевский лауреат Некоторые говорят, что если мы сделаем всех девушек симпатичными, это будет ужасно. Я думаю, это было бы великолепно.

Как считают его коллеги, некоторые высказывания Уотсона выходят за рамки дозволенного. В 2007 году журнал The Times процитировал слова ученого: "Я, вообще-то, вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика строится на допущении факта, что у них уровень интеллекта такой же, как у нас – тогда как все исследования говорят, что это не так".

После этих заявлений последовала жесткая реакция: лаборатория CSHL, в которой проводил исследования ученый, приостановила все его административные обязанности и вывела из совета директоров. Тогда Уотсон принес извинения и продолжил руководить проектами в лаборатории.

Однако история на этом не закончилась. 2 января 2019 в эфире американского телеканала PBS вышел фильм "Американские мастера: расшифровывая Уотсона". В нем содержались высказывания ученого о неравных интеллектуальных способностях различных рас. Сейчас запись фильма на сайте телеканала недоступна. А лаборатория CSHL, где продолжал работать Джеймс Уотсон, выпустила заявление, в котором говорится, что заключения Уотсона "не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды CSHL, его попечителей, преподавателей, сотрудников или студентов". Лаборатория лишила доктора Уотсона всех почетных званий.

Сам 90-летний ученый сейчас находится в доме престарелых, где восстанавливается после автомобильной аварии.

Мнение коллег

Тема о различии интеллектуальных способностей представителей разных рас мало изучена. Но при этом доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский в разговоре с порталом Москва 24 подчеркнул, что раса человека ничего не говорит о его интеллекте. "В каждой расе и популяции индивиды капитальнейшим образом друг от друга отличаются. Если даже есть какая-то статистика большей или меньшей частоты предрасположенности к интеллекту, то это ничего не говорит о конкретном индивиде. Если есть представитель популяции, где средний интеллект выше или ниже других, это не значит, что этот конкретный человек будет особо умный или особо глупый. Разброс по всем морфологическим признакам запредельный, а по интеллекту и подавно" – комментирует ученый.

Дробышевский также добавил, что сейчас данная тема сильно политизирована, особенно на Западе. "Уотсон прав в том смысле, что это надо изучать и нельзя игнорировать. Но неправ в том смысле, что говорит о расах в целом. А говорит он так, потому что на Западе расоведение на нуле, и он сам не расовед. Когда можно было изучать, цвел расизм, а генетики не было как науки. Когда это стало возможно, наступила политкорректность, и никто этим уже не занимался. Сегодня наука уверена, что говорить о способностях какой-то расы некорректно вообще", – заключил ученый.