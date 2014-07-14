Марихуана может замедлить рост раковой опухоли - британские биологи

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Исследования, проведенные учеными из Университета Восточной Англии, доказали, что вещества, содержащиеся в конопле, могут замедлить рост раковой опухоли, сообщает газета The Independent.

Введя ТГК (тетрагидроканнабинол) лабораторным мышам, имеющим раковые клетки человека, биологи впервые выявили два рецептора, которые отвечают за борьбу с онкологическими заболеваниями.

"Наши результаты помогают объяснить некоторые из хорошо известных, но плохо изученных эффектов влияния ТГК на рост раковой опухоли при низких и высоких дозах вещества", - сказал доктор фармакологической школы Университета Восточной Англии Питер Маккормик.

Тем не менее, Маккормик отметил, что раковые больные не должны использовать марихуану в качестве самолечения. "Я надеюсь, что благодаря нашему исследованию удастся создать безопасные синтетические эквиваленты, которые будут доступны в будущем", - заявил ученый.