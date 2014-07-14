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Наука

14 июля 2014, 15:07

Голодание во время беременности повлияет на здоровье будущих поколений

наука еда исследования мыши беременность голод опыты

Фото: ИТАР-ТАСС

Голодание во время беременности может вызывать нарушения в ДНК, которые сказываются на здоровье будущих поколений. К такому выводу ученые пришли после ряда экспериментов на мышах, сообщает Science Xpress.

Исследователи давали беременной мыши пищу, в которой содержалась лишь половина калорий из тех, в которых она нуждается в течение последней недели беременности. Как и предыдущие опыты, такая "диета" привела к появлению нескольких поколений склонных к диабету мышей.

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На следующем этапе биологи изучили ДНК спермы самцов, рожденных от недоедающих грызунов. По сравнению с потомством контрольной группы, в их сперме было меньше химических меток, известных как метильные группы. Чаще всего они отсутствовали возле генов, ответственных за метаболизм, которые могут быть причастны к ожирению и диабету.

Кроме того, перенесенный стресс (например, воздействие на беременную мышь токсичными химическими веществами) может привести к негативным эффектам у потомства, среди которых – бесплодие и изменения в поведении, сохраняющиеся в течение двух или более поколений.

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