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Наука

13 февраля, 15:15

Собаки умеют различать злые и веселые лица - ученые

наука собаки ученые эксперименты эмоции

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Ученые выяснили, что собаки могут разбираться в человеческих эмоциях, в частности, различать злые и веселые лица. В ходе эксперимента животные запоминали лица, а после выбирали их на дисплее, чтобы получить еду, пишет The Independent.

По мнению исследователей, благодаря этому навыку собаки стали единственным примером "животного-"эмпата" (чувствующего эмоции человека).

"Собаки понимают, что у этих выражений лиц разные значения. Причем удается распознавать их не только у тех людей, которых они хорошо знают. Однако мы пока не знаем, что эти эмоции на самом деле означают для собак", - отмечается в статье.

"Скорее всего животные ассоциируют веселые лица с позитивными явлениями и злые - с негативными", - считает Людвиг Хубер из Университета ветеринарной медицины в Вене.

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В ходе эксперимента на сенсорный экран выводились по две фотографии половины лица одного и того же человека. Собака запоминала лица и выражаемые эмоции. Затем, ткнув носом в одну из половин экрана, она выбирала злое или доброе лицо. В случае правильного выбора, собака получала порцию корма.

Примечательно, что животные неохотно угадывали лица, если в качестве правильного ответа было злое выражение. Скорее всего это связано с тем, что собаки привыкли ассоциировать злые лица с неприятностями.

Пока, впрочем, нет ответа, как именно собаки приобрели эту способность. Возможно, эта черта могла появиться благодаря искусственному отбору и одомашниванию.

В скором времени исследователи проведут новые эксперименты, где проверят, как собаки реагируют на эмоции себе подобных.

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