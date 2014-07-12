В ночь на 12 июля москвичи наблюдали восход огненной луны

Супер-луна взошла над Землей в ночь на 12 июля

В ночь на 12 июля в небе над Землей взошла супер-луна. Уникальное астрономическое явление происходит, когда в полнолуние наша планета находится на максимально близком расстоянии к своему спутнику. Луна в этот момент кажется на 14 процентов больше и гораздо ярче, чем обычно. Небесное тело напоминает огромный пылающий шар, сообщает телеканал "Москва 24".

По некоторым утверждениям, восход такой луны может спровоцировать землетрясения, извержения и даже паранормальные явления; при этом некоторых людей могут наблюдаться проблемы с психикой. Но ученые каждый раз опровергают эти домыслы.

В этом году огненную луну можно будет увидеть еще дважды - 10 августа и 9 сентября.