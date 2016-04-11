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Наука

11 апреля 2016, 12:53

Большинство россиян поддерживают финансирование космических программ

наука ВЦИОМ опрос общество

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Три четверти жителей России высказались против сокращения финансирования космических программ. Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишут Дни.ру.

Кроме того, почти половина граждан считает, что Россия должна первой отправить экспедицию на Марс и построить базу на Луне.

Как следует из результатов опроса, примерно 73 процента россиян выступают против сокращения расходов бюджета на космические программы даже в условиях кризиса.

Причем 17 процентов респондентов, как и год назад, предложили увеличить финансирование. Доля тех, кто считает более разумным сократить расходы, за год также несколько выросла – с 15 до 21 процента. В основном, об этом говорят жители городов "миллионников" (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) – 28 процентов опрошенных.

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Мнения граждан о том, нужно ли России стремиться к первенству в реализации крупных космических проектов, разделились. Так, идея создания Россией базы на Луне нашла отклик у 48 процентов респондентов. При этом, среди молодых людей 18-24 лет эта цифра достигает 58 процентов. Не видят в этом необходимости 39 процентов опрошенных.

Также 48 процентов граждан полагают, что Россия должна стремиться стать первой страной, отправившей экспедицию на Марс. Среди мужчин такого мнения придерживаются 54 процента опрошенных. 40 процентов россиян не считают это необходимым.

Больше половины граждан не видят необходимости быть первопроходцами на Венере – 54 процента опрошенных считают, что нам не стоит бороться за это право.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 2-3 апреля 2016 года среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 46 регионов России.

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