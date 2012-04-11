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Наука

11 апреля 2012, 14:36

14 апреля состоится открытие Эха кинофестиваля "Мир знаний"

наука кинематограф ЦСИ Винзавод кино фестивали и праздники

Кадр из фильма “PressPausePlay”

В субботу, 14 апреля в кафе "Цурцум" на территории "Винзавода" состоится открытие московского Эха кинофестиваля "Мир знаний". Это единственный кинофестиваль научно-популярного и образовательного кино, который имеет статус международного, и в Москве он пройдет впервые. Его вдохновителями и организаторами являются две старейшие отечественные киностудии «Леннаучфильм» и «Центр национального фильма», а инициатором и президентом — С. П. Капица, российский и советский учёный, бессменный ведущий научно-популярной телепрограммы «Очевидное — невероятное», главный редактор журнала «В мире науки».

Главный приз кинофестиваля - бронзовая статуэтка, символизирующая Древо Познания.


Программа фестиваля:

Кафе ЦУРЦУМ
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6, (на территории ЦСИ «Винзавод»)
м. Курская

14 апреля, суббота
19:00 – пресс-конференция, посвященная открытию Эха «Мира знаний»
20:00 - показ научно-популярного фильма “К 300-летию Кунсткамеры”
(Россия, 2011, 52 минуты)

15 апреля, воскресенье
19:00 – показ научно-популярного фильма “PressPausePlay”
(Швеция, 2011, 80 минут)

17 апреля, вторник
19:00 – показ научно-популярного фильма “Immortal\Бессмертие”
(Австралия, 2010, 52 минуты)


Кафе BROCARD
Новодмитровская Б. ул., д. 36/1, (на территории дизайн-завода 'Flacon')
м. Дмитровская

20 апреля, пятница
21:00 – показ научно-популярного фильма “Paper Road\Бумажный путь”
(Корея, 2010, 52 минуты)
Показ пройдет в рамках социально-культурной акции "Библионочь во Флаконе".

22 апреля, воскресенье
19:00 - показ научно-популярного фильма “Intelligent Plants\Разумные растения” (Германия, 2009, 44 минуты)

23 апреля, понедельник
19:00 – показ научно-популярного фильма «Киногерой. Век русской мистификации»
20:30 - дискуссия на тему: "Киногерой как опиум для народа"
(Россия, 2011, 78 минут)

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