14 апреля состоится открытие Эха кинофестиваля "Мир знаний"

Кадр из фильма “PressPausePlay”

В субботу, 14 апреля в кафе "Цурцум" на территории "Винзавода" состоится открытие московского Эха кинофестиваля "Мир знаний". Это единственный кинофестиваль научно-популярного и образовательного кино, который имеет статус международного, и в Москве он пройдет впервые. Его вдохновителями и организаторами являются две старейшие отечественные киностудии «Леннаучфильм» и «Центр национального фильма», а инициатором и президентом — С. П. Капица, российский и советский учёный, бессменный ведущий научно-популярной телепрограммы «Очевидное — невероятное», главный редактор журнала «В мире науки».

Главный приз кинофестиваля - бронзовая статуэтка, символизирующая Древо Познания.



Программа фестиваля:

Кафе ЦУРЦУМ

4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6, (на территории ЦСИ «Винзавод»)

м. Курская

14 апреля, суббота

19:00 – пресс-конференция, посвященная открытию Эха «Мира знаний»

20:00 - показ научно-популярного фильма “К 300-летию Кунсткамеры”

(Россия, 2011, 52 минуты)

15 апреля, воскресенье

19:00 – показ научно-популярного фильма “PressPausePlay”

(Швеция, 2011, 80 минут)

17 апреля, вторник

19:00 – показ научно-популярного фильма “Immortal\Бессмертие”

(Австралия, 2010, 52 минуты)



Кафе BROCARD

Новодмитровская Б. ул., д. 36/1, (на территории дизайн-завода 'Flacon')

м. Дмитровская

20 апреля, пятница

21:00 – показ научно-популярного фильма “Paper Road\Бумажный путь”

(Корея, 2010, 52 минуты)

Показ пройдет в рамках социально-культурной акции "Библионочь во Флаконе".

22 апреля, воскресенье

19:00 - показ научно-популярного фильма “Intelligent Plants\Разумные растения” (Германия, 2009, 44 минуты)

23 апреля, понедельник

19:00 – показ научно-популярного фильма «Киногерой. Век русской мистификации»

20:30 - дискуссия на тему: "Киногерой как опиум для народа"

(Россия, 2011, 78 минут)