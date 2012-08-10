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Наука

10 августа 2012, 21:01

Самый обильный звездопад ожидается в ночь на понедельник

наука погода звездопад

В ночь с 12 на 13 августа в небе можно будет наблюдать обильный метеорный поток под названием Персеиды, это самый красивый и сильный ежегодный звездопад: число метеоров в час обычно превышает сотню. Пик звездного дождя над Москвой придется на час ночи. Поток настолько интенсивен, что для наблюдения не требуются астрономические приборы.

Персеиды образуются при прохождении Земли через шлейф метеорных тел (кусок камня или скопление пыли в космическом пространстве) из ядра кометы. При трении об атмосферу Земли они разогреваются и сгорают, оставляя за собой яркий след – метеор. Скорость движения метеорных тел может варьироваться от 11 до 75 км/с. Поток получил название созвездия Персея, из которого начинают свой пусть метеоры. Чаще всего они белые, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких длится до нескольких секунд.

Самое первое упоминание о Персеидах датируется 36 годом н. э. в китайской летописи. Затем они упоминались в китайских, японских и корейских летописях VIII-XI веков. Хотя официально считается, что открывателем этого метеорного дождя является бельгиец Адольф Кетеле, сообщивший об этом зрелище в августе 1835 года. В 1990 годах Персеиды были одним из наиболее захватывающих и динамичных потоков, но затем активность этого пика снизилась, а в 2000 году он впервые не проявился.

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